Termoli Pallavolo in trasferta a Manoppello scalo contro l'Arte Volley

TERMOLI. Termoli Pallavolo impegnata oggi in trasferta, nella palestra della scuola media Marconi a Manoppello Scalo, contro l’Arte Volley, nel turno del campionato di Serie C.

Una trasferta che si preannuncia difficile, dopo la sosta i termolesi sono chiamati a confermarsi dopo la secca vittoria casalinga di 15 giorni fa.

L'Arte Volley di Manoppello veleggia in classifica a 14 punti, in questa sfida a suon di battute a filo, muri e schiacciate, occorre testare da parte del sestetto di mister Palli la capacità di concentrazione la continuità, per puntare in alto.