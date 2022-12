Tie-break fatale alla Termoli Pallavolo, resta solo un punticino

TERMOLI. Cinque set lottati e una sconfitta al tie-break, Termoli Pallavolo prende 1 punto in casa contro gli Impavidi di Ortona.

Una gara comunque giocata punto a punto su tutti e quattro i set, gli scarti a favore di una o dell’altra squadra sempre minimi.

La quinta partita, i termolesi, l’hanno ceduta agli ospiti. Non è apparso pimpante come nelle gare precedenti la squadra di Palli, partita al primo set con un 22 a 25, ma anche nel secondo seppur vinto 25 a 23 ha dovuto davvero sudare molto per aver ragione degli ortonesi.

Galvanizzati comunque dal secondo periodo, s’impongono molto meglio nel terzo, poi invece nel quarto si adagiano sugli allori e perdono, si va alla quinta frazione e qui la sconfitta nel quarto set, deve aver influito negativamente sulla mente dei termolesi che si sono fermati a 8, mentre gli avversari volavano verso il traguardo.