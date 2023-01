Termoli Pallavolo torna in campo e batte 3-0 il Montesilvano

TERMOLI. Un 3-0 netto alla Pallavolo Montesilvano, quello che permette di incamerare subito tre punti alla ripresa del torneo di volley di categoria alla Termoli Pallavolo. Un ritorno sul parquet del PalaSabetta dopo la pausa natalizia positivo per il sestetto guidato da Mauro Palli.

Parte subito forte la compagine termolese e nel primo set traccia la rotta per il successo, conquistando la frazione per 25-12.

Nella seconda partita, il Montesilvano mette sul parquet del PalaSabetta un po’ più di grinta per non rendere troppo in discesa la via al successo per la Palli’s Band. Pur lottando con le unghie devono subire il secondo ko, seppur più contenuto, 25-19.

Ancora più combattuto l'ultimo dei tre set disputati, ma Lagatta & Co sono troppo in palla per loro e alla fine gli ospiti si debbono arrendere 25-21, col match chiuso 3-0.