Termoli Pallavolo vince in trasferta a Lanciano

TERMOLI. Vince ancora in trasferta la Termoli Pallavolo. Ieri a Lanciano, All Stars Volley e Asd Termoli Pallavolo si sono affrontate presso il Palamasciangelo in occasione della 11ª giornata della serie C.

La gara, tra i ragazzi guidati dal tecnico Luciano Allegrino e gli ospiti allenati dal coach Palli, ha regalato grande agonismo al pubblico accorso sugli spalti lancianesi: si tinge subito di termolese il primo set, grazie anche all'agilità dei nostri ragazzi, mentre nel secondo, seppure ai vantaggi passano 26-24 i padroni di casa. Questo prima di cedere definitivamente il passo a favore dei termolesi che conducono una partita con fermezza e saldamente ferma al quarto posto.

La squadra di Palli continua a stupire positivamente e questo fa crescere l'ambizione nei ragazzi termolesi. Un buon cammino veramente.

Termoli Pallavolo vince 3-1: 25-27, 26-24, 21-25, 9-25.