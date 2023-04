Campionati studenteschi di pallavolo: trionfano le squadre del "John Dewey"

SAN MARTINO IN PENSILIS. Grande risultato per i ragazzi dell’Istituto John Dewey di San Martino in Pensilis, che hanno ottenuto il titolo di Campioni Regionali nei Campionati Studenteschi di Pallavolo sia nella categoria maschile che in quella femminile.

Un percorso davvero entusiasmante cha ha visto protagonisti 25 ragazzi insieme al loro professore Vincenzo Croce, infatti dopo la fase Provinciale organizzata a Campobasso, quella Regionale si è svolta martedì 18 a Isernia e ha visto sfidarsi per il titolo le migliori quattro squadre della Scuola Secondaria di I grado. Un’impresa oltre ogni aspettativa che consente ai giovani pallavolisti del John Dewey di accedere alle fasi Nazionali che si svolgeranno a Pescara dal 21 al 25 maggio.

Grande festa al rientro a scuola con tantissimo entusiasmo sia tra i ragazzi che tra i docenti. La soddisfazione è enorme e i complimenti ricevuti nell’arco di poche ore sono stati molto gratificanti- questi i primi commenti del professore Croce che poi ci ha tenuto ad aggiungere- Ringrazio la Dirigente che crede fortemente nel mio lavoro, tutti i colleghi che mi hanno supportato e sopportato quando mi concedevano di prendere nelle loro ore qualche alunno per allenarci, i genitori per la fiducia che mi hanno accordato, ma soprattutto i ragazzi che mi hanno seguito, ascoltando i miei suggerimenti tecnici, i miei elogi , ma soprattutto i miei rimproveri.

Questi i campioni e le campionesse che hanno contribuito alla vittoria. Per la squadra maschile: Abbiuso Costantino, Iacobucci Luigi, Merdanaj Besmir, Murazzo Andrea, Occhionero Paolo Emilio, Plescia Nicolò, Rotondo Andrea, Salvatore Giacinto, Salvatore Nicola, Salvatore Oreste, Totaro Mario e Totaro Ettore. Per la squadra femminile: D’Avirro Samyra, Di Tata Chiara, El Hamzaoui Ikram, Facchino Noemi, Frate Ottavia, Minisi Anna, Occhionero Anastasia, Plescia Rita, Raimondo Monica, Soprano Alessia, Sottile Sofia e Turco Alessia. Complimenti a tutti i partecipanti e al loro docente di Scienze Motorie che si spende per il benessere e la formazione sportiva di tutti gli studenti, riuscendo a guidare gli allievi a conseguire lodevoli prestazioni.





….anche i più piccoli (classi quinte della Scuola primaria e classi prime della Scuola secondaria di I grado) promettono bene, sono forti! Giovedì 20 aprile 2023 hanno già vinto una tappa del torneo della Federazione di pallavolo contro Campobasso, Termoli e Isernia. In bocca al lupo per i prossime sfide!

