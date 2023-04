Vittoria di cuore al tie-break: Termoli Pallavolo porta l'Arte Volley alla "bella"

Termoli Pallavolo-Arte Volley

TERMOLI. Una vittoria al cardiopalma, ottenuta al tie-break del quinto set.

Sabato 22 aprile si è giocata gara 2 della semifinale dei playoff. La Termoli Pallavolo deve assolutamente vincere per portare il confronto a gara 3.

L'avversario è l'Arte Volley, temibile sestetto abruzzese che nella gara di andata ha avuto la meglio con un rotondo 3 a 0. Puntuale alle 18 il pubblico termolese risponde presente recandosi in massa al palazzetto. Ad accoglierlo c'è un'atmosfera surreale: un'intera curva gremita da motivatissimi tifosi dell'Arte Volley, con tanto di tamburi, megafoni e cori organizzati.

Pronti via. Si respira subito un'aria d'impresa, i ragazzi, guidati da Mauro Palli, sono motivati, combattono su ogni palla e sembrano trarre energia positiva dal tifo avversario! Ognuno sa che solo rispondendo colpo su colpo si può far continuare quel sogno chiamato serie B.

La squadra è unita, aggredisce i palloni in attacco, non si tira indietro se c'è da vincere un contrasto a muro.

A volte si ha la netta sensazione che per molti ragazzi questa sia l'ultima occasione per scrivere una pagina importante della loro carriera sportiva. Ma le forti motivazioni le vediamo anche nei giovanissimi, più che determinati a portare la Termoli Pallavolo in alto, lì dove non è mai stata.

Gli spettatori si godono lo spettacolo e sostengono i loro giocatori. Siamo tutti con loro.

Siamo con Andrea pronto a tirare "a tutto braccio ogni pallone", con Diego a dare calma e ordine al gioco, con Alessandro, giovanissimo palleggiatore in grado di giocare con l'esperienza di un veterano.

Siamo con Matteo, che di esperienza ne ha da vendere, e si vede, siamo con Marco pronto a sorprendere tutti con intelligenti attacchi. Siamo con Simone pronto a far valere i suoi centimetri d'altezza, ogni volta che c'è bisogno, e siamo con Davide, che tra un tuffo e l'altro tiene la palla lì, sempre viva. E non possiamo dimenticare Costantino e Pasquale, entrati per dare fiato e nuove soluzioni tattiche al sestetto base.

La partita tiene tutti con il fiato sospeso e va avanti un set per ciascuno, fino al 3-2 che premia i nostri ragazzi.

Un risultato che tiene vive le speranze della Termoli Pallavolo, dei ragazzi di Mauro e di un'intera città che siamo sicuri continuerà a crederci fino alla fine!

Prossimo appuntamento gara 3, domenica 30 aprile a Manoppello ore 18.30. Vincere vuol dire garantirsi l’accesso alla finalissima!