Termoli Pallavolo corsara a Manoppello, centrata la finale playoff

La festa negli spogliatoi della Termoli Pallavolo dopo il successo sull'Arte volley

TERMOLI. Dopo aver conquistato gara due con una sofferta e meritata vittoria al cardiopalma nell'impianto del PalaSabetta, la Termoli Pallavolo completa l'opera e risolleva le sorti di una domenica sportiva che poco aveva arriso ai colori giallorossi.

Il match di ieri sera a Manoppello, contro l'Arte Volley finisce 3-1 per il sestetto guidato da Mauro Palli, che grazie a questo successo di aggiudica la serie, eliminando proprio gli abruzzesi nella fase di playoff e guadagnando l'accesso alla finale, contro il Paglieta.

Una impresa esaltante compiuta in trasferta, che viene poi celebrata adeguatamente negli spogliatoi. Ora in bocca al lupo per l'ultima sfida del campionato di serie C.