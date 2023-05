Parte in salita la finale playoff per l'asd Termoli Pallavolo

TERMOLI. Inizia con una sconfitta per 3-1 la serie di finale dei playoff di serie C per la Termoli Pallavolo, rimediata sul parquet di Paglieta. Match giocato ieri sera, alle 18.30, nella palestra di via Cuoco della località abruzzese.

Il primo set, in verità, aveva illuso il sestetto termolese, capace di aggiudicarselo ai vantaggi per 27-25, ma forse proprio questo sforzo particolare ha condizionato il resto del match, col Paglieta che ha infilato tre parziali consecutivi (25-13, 25-21 e 25-19).

Ora la testa è al match di domenica prossima al PalaSabetta, dove la formazione guidata da Mauro Palli dovrà ristabilire i conti, per poi andarsi a giocare tutto alla “bella”, come avvenuto nella serie di semifinale col Manoppello.