Finale playoff di volley: al PalaSabetta la Termoli Pallavolo cerca il riscatto

TERMOLI. Nella importante domenica sportiva termolese c’è anche la finale playoff di volley in serie C. La Termoli Pallavolo è chiamata al riscatto dopo la sconfitta maturata la scorsa settimana in gara 1 contro il Virtus Volley Paglieta.

Dalle 16.30, al PalaSabetta, i ragazzi di Mauro Palli devono riequilibrare la serie, per poi giocarsi tutto alla “bella” in trasferta.

Sette giorni fa il match si concluse 3-1 a favore degli abruzzesi.

Serve una gara di alta concentrazione e con intensità tale da evitare cali di tensione come in gara 1, dove dopo la conquista del primo set ai vantaggi, il sestetto adriatico non dette continuità alla propria azione.

Oggi pomeriggio, al PalaSabetta, si spera che ci sia pubblico come nella semifinale contro il Manoppello, sarebbe bello avere cori e incitamenti dagli spalti potrebbero dare stimoli giusti per compiere l’impresa.