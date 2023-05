Termoli Pallavolo "ancora vivo", vince gara 3 e chiama tutti al PalaSabetta

TERMOLI. Virtus Paglieta Asd – Termoli Pallavolo 2 – 3 (Parziali: 20 /25,18/25,27/25,25/22,14/16).

I ragazzi della pallavolo sono uno spettacolo. Dopo due gare sotto 2 a 0, si affacciava la gara 3 in casa loro e sinceramente, di speranze per noi profani, pur nutrendo la massima fiducia in loro, non ce n’erano tante.

Invece ecco che l’imprevedibilità dello sport colpisce ancora. Questi nostri ragazzi hanno compiuto un vero e autentico capolavoro, uno spettacolo allo stato puro. In alcuni casi, hanno messo con le spalle al muro l'avversario, digrignando i denti.

Il Paglieta che, ingenuamente, pensava a una pratica irrisoria per conquistare la vittoria, ha fatto male i conti.

I termolesi hanno subito messo sotto per 2-0 i padroni di casa, che hanno avuto un sussulto e hanno dovuto sudare moltissimo per pareggiare 2-2 e andare alla quinta partita (27-25– 25/22). Il tie- break poi è stato davvero al cardiopalma: 14-14, poi il vantaggio 14-16, la nostra ciliegina sulla torta che porta in trionfo i nostri ragazzi.

Gara 4 arriviamo, domenica prossima al PalaSabetta. Pronti a tifare per portarli e spingerli a gara 5. Immaginate che capolavoro. Comunque vada, per loro solo standing ovation.