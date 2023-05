PalaSabetta da gremire per sostenere la Termoli Pallavolo: gara 4 è decisiva

TERMOLI. Prosegue la serie di finale del campionato di serie C di volley maschile e l’asd Termoli Pallavolo è impegnata questa sera al PalaSabetta, per gara 4 contro il Paglieta. Una serie che era iniziata in salita, con le prime due sconfitte, poi la vittoria corsara in Abruzzo ha rimesso in carreggiata la formazione termolese, che oggi spera di andare sul 2-2.

Il Virtus Paglieta è un avversario di rango, ma il sestetto di Mauro Palli ha mostrato gli attributi, partendo a razzo e poi ottenendo la sofferta vittoria di gara 3 al tiebreak.

Ora per arrivare alla quinta e ultima gara occorrono due cose importantissime, la prima che la squadra giochi con la grinta e la ferocia di sette giorni fa, la seconda è che il PalaSabetta questa sera alle 18.30 sia ribollente di tifo allo stesso modo anzi anche di più come nella semifinale con il Manoppello, se ci saranno questi due ingredienti fondamentali gara 5 potrebbe essere dietro l’angolo e a quel punto potrà succedere di tutto.

Ecco i gladiatori pronti a scendere nell’arena: Alessandro Palli, Andrea De Giorgio, Antonio Humberto Spallone, Costantino Palli, Davide Conti, Elio Buri, Giovanni Colasurdo, Igor Prykhodko, Luca D’Aimmo, Marco Catena, Matteo Granito, Pasquale Lagatta, Simone Berardi, Diego Celebre. Con loro coach Mauro Palli, la presidente Cinzia Portolan, il vicepresidente Giuseppe Ferrieri, la segretaria Barbara Stillavato, il direttore sportivo Carlo Sassano.

Galleria fotografica