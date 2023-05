Tanto cuore non basta alla Termoli Pallavolo, il Virtus Paglieta chiude il conto al PalaSabetta

TERMOLI. S’infrange in gara 4 il sogno di vincere la serie finale dei playoff di serie C del campionato maschile di volley.

Il sestetto di Mauro Palli aveva di fronte una vera e propria corazzata, come il Virtus Paglieta, che lo scorso anno militava in serie B e aveva esperienza da vendere in match decisivi come quello di ieri al PalaSabetta.

Dopo l’autentica impresa sul parquet abruzzese che aveva riaperto i conti, ieri sera il 3-1 finale come computo di set è stato anche l’epilogo, sempre 3-1 della serie finale, ma certo il Paglieta l’ha dovuta sudare.

La formazione del Termoli Pallavolo nel primo set è partita un po’ contratta, infatti gli ospiti sono andati subito sul 10-1, ma poi si è riscattata e alla fine hanno vinto sì gli ospiti ma 25-19; il secondo è stato lunghissimo ed esaltante da parte dei ragazzi adriatici, si arriva ai vantaggi e se lo aggiudicano 31-29. Qui arriva un calo che si può considerare fisiologico, pur non ammainando bandiera, si è avuta la netta sensazione che Celebre & c. non ne avessero più e quello che avevano dato è stato davvero tanto e per loro ci sono solo tantissimi applausi. Il terzo e il quarto set si sono chiusi rispettivamente 25-19 e 25-22 per gli ospiti, che così tornano nella categoria cadetta.

