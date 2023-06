Tre giovani atleti della Termoli Pallavolo convocati nel club Italia

TERMOLI. Ancora soddisfazioni in casa della Termoli Pallavolo. Tre i ragazzi della franchigia locale che sono stati convocati con il Club Italia. Due nella maschile e una ragazza nella femminile.

I ragazzi si chiamano Vittorio Sciarretta e Alessandro Vernacchia; la ragazza Andrey Zadi, inutile sottolineare la soddisfazione in casa Termoli pallavolo per l'atleta Andrey Zadi che ha avuto l'opportunità di allenarsi con il Club Italia del Sud femminile sotto la direzione tecnica del prof. Marco Mencarelli, allenatore della nazionale giovanile. Complimenti ancora per questa società termolese sempre sugli scudi.