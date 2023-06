La Delfina Volley campione regionale under 13 femminile

TERMOLI. La Delfina Volley School conquista un altro titolo regionale; dopo aver concluso da imbattuti il campionato di II Divisione Femminile arriva un altro grande bel risultato, siamo campioni regionali Under 13 Femminile

Un cammino che per le nostre ragazze non è mai stato messo in discussione, un cammino sempre in crescita, un cammino dettato dalla voglia di comprendere, accettare e acquisire conoscenza.

Solo in un match c'è stato un calo di attenzione e quel piccolo di inesperienza che si sà, a quest'età gioca un brutto scherzo, ma da quella situazione abbiamo tratto vantaggio - chiosa mister Mottola - dobbiamo solo continuare a lavorare e altri risultati arriveranno.

Si conclude quindi una stagione sportiva bella, ricca ed entusiasmante per la società termolese che nel giro di pochissimo tempo è riuscita ad accogliere nella propria famiglia nuove leve e nuovi appassionati; l'associazione quest'anno ha superato la quota dei 189 tesserati solo a livello giovanile disimpegnandosi nel Trofeo Territoriale Volley S3 (riservati ai bambini di età compresa tra i 6 e 12 anni) e conquistando successivamente la fase regionale ottenendo in tre categorie diverse 3 terzi posti; ha partecipato a tutti i campionati di categoria e di serie femminile, ottenendo buoni risultati.

Non ultima la notizia di ben tre ragazze convocate nella rappresentativa regionale che scenderanno da domani in campo a rappresentare il Molise al prossimo Trofeo delle Regioni.

Ma l'attività non è ancora terminata, dall' indoor passiamo subito al beach volley; in questa settimana partiranno i corsi di beach volley per tutte le età, presso lo stabilimento balneare Aloha Beach.