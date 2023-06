AeQuilibrium Cup 2023 in Molise: colori e calore per aprire al meglio la competizione

CAMPOBASSO. Un fiume colorato e chiassoso che ha attraversato le vie del centro cittadino di Campobasso per raggiungere il palco allestito sotto il Municipio del capoluogo di regione.

L’AeQuilibrium Cup, Trofeo delle Regioni 2023 di pallavolo, ha preso ufficialmente il via con una cerimonia inaugurale in grado di suscitare entusiasmo e passione in un capoluogo di regione ritrovatosi ad essere il centro dell’Italia pallavolistica.

La ‘meglio gioventù’ (i migliori under 16 e le più performanti under 15) hanno raggiunto il territorio regionale dove da domani e sino a sabato si sfideranno per i titoli dei rispettivi tabelloni.

Ad accogliere i ragazzi il governatore della Regione Molise Donato Toma per uno dei suoi ultimi atti ufficiali prima di cedere il testimone al successore Roberti, la vicesindaco del comune capoluogo di regione Paola Felice, il delegato allo sport dell’Unimol Germano Guerra, il consigliere federale Felice Vecchione, nonché il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo, il coordinatore territoriale di sport e salute Angelo Campofredano ed il responsabile dell’ufficio di educazione fisica dell’ufficio scolastico regionale Luca Mainella.

Introdotti dal giornalista Luigi Di Lallo (che ha anche ricordato i partner nazionali e locali dell’evento e fatto da perfetto padrone di casa e trait d’union dei diverso momenti della cerimonia sprint), Toma ha rivolto un caloroso benvenuto ai ragazzi augurando loro una permanenza felice in regione, Felice si è detta onorata che il comune capoluogo di regione possa essere un riferimento di un simile evento, Guerra ha ricordato come il presidente federale nazionale Manfredi abbia lanciato l’avvicinamento a questo evento proprio dall’Unimol e, infine, Vecchione ha sottolineato con orgoglio il valore di un simile evento per la federazione.

Spazio poi al giuramento degli atleti pronunciato dai due capitani (Sophie Buonanno al femminile e Valerio Tulli al maschile) delle rappresentative molisane e, infine, il caloroso ‘in bocca al lupo’ lanciato dal presidente della Federvolley Molise Gennaro Niro a tutte le delegazioni con un pensiero di grande affetto anche per lo staff di supporto all’evento e per il cuore pulsante della kermesse: i volontari.

Nel mezzzo, ma anche all’inizio anticipando le squadre con il suono delle proprie melodie e sul finale con un emozionante ‘Inno di Mameli’ cantato a squarciagola dalle rappresentative le melodie della ‘street band’ del liceo musicale Galanti del capoluogo di regione, che hanno reso ancora più unica la giornata.

Ora le attenzioni andranno tutte sul versante giocato: domattina dalle 9 via alle gare del torneo femminile, poi, nel pomeriggio, dalle 15 sarà la volta del tabellone maschile.

Campobasso, ma anche Vinchiaturo e Mirabello Sannitico sedi di supporto alla competizione, sono pronte ad offrire uno squarcio sotto rete di rilievo per tutto il mondo della pallavolo nazionale.