L'incontro speciale con la campionessa di volley Francesca Piccinini

CAMPOBASSO. Incontro speciale quello avvenuto oggi, in Molise, con la campionessa di volley Francesca Piccinini.

“Sono felice che uno degli ultimi interventi da presidente sia per omaggiare lo sport, chi lo sostiene e chi lo pratica. L’inaugurazione, o, come nel caso di oggi, la riqualificazione di un impianto sportivo pubblico è un segnale concreto e positivo per tutta la comunità. Ringraziamo per questo gli investitori privati che hanno reso possibili gli interventi in due strutture molto frequentate del territorio comunale di Campobasso”.

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, presente questa mattina nella palestra di villa De Capoa a Campobasso. Per l’inaugurazione della struttura, riqualificata con il contributo di AeQuilibrium di AIA, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo, erano presenti tra gli altri i rappresentanti nazionali della Federvolley, il presidente della Fipav regionale Gennaro Niro e Francesca Piccinini, grande ex schiacciatrice azzurra, plurimedagliata e campionessa del mondo, oggi brillante dirigente e commentatrice sportiva.

I lavori che hanno interessato la palestra, gestita dalla storica società di volley Nuova Pallavolo, hanno permesso di ridare un impatto completamente nuovo alla struttura comunale. Risistemata la pavimentazione, ora ottimale per il volley, e realizzati altri lavori nell’area delle tribune.

“Opportuno e significativo – ha proseguito Toma – che questo momento sia stato inserito nel contesto del Trofeo delle Regioni di volley giovanile, in corso di svolgimento a Campobasso, con il suo carico di entusiasmo e di sani valori. Negli ultimi cinque anni la Regione Molise ha sostenuto lo sport con determinazione, non solo negli eventi, ma anche nella sua pratica e diffusione. Lo abbiamo fatto soprattutto negli anni difficili della pandemia, sostenendo le società regionali in quel periodo totalmente ferme. Nessuno in Italia ha profuso uno sforzo così importante oltre che necessario. Ne siamo fieri” ha concluso Toma.