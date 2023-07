Finali nazionali femminili under 14: lunedì il via alle gare su quattro impianti

CAMPOBASSO. Con negli occhi ancora le immagini di un’edizione da urlo dell’AeQuilibrium Cup Trofeo delle Regioni 2023, quasi senza soluzione di continuità Campobasso è pronta ora a tuffarsi ora nell’atmosfera delle finali nazionali giovanili under 14 che vedono la città capoluogo di regione dare il proprio sostegno a Cesena che avrebbe dovuto ospitare l’evento dallo scorso 16 maggio al 21 giugno.

Nel pomeriggio è previsto l’arrivo delle prime sedici squadre (quelle che saranno impegnate nei quattro gironi da quattro che qualificheranno le vincenti alla seconda fase con altre dodici squadre già presenti) e a sera ci sarà la riunione tecnica che proietterà già sui confronti dell’indomani.

Quattro i campi sede di gioco: il Montini, Villa De Capoa, il PalaVazzieri ed il Galanti. Al Montini spazio al girone A con alle 9 la sfida tra le calabresi della Pallavolo Jonica e le umbre della Tifernum Pallavolo. Poi alle 11 le lombarde del Busto Arsizio si confronteranno con le siciliane del Green Sport Modica. Nel pomeriggio alle 16 le umbre del Tifernum andranno a confrontarsi col Busto Arsizio, mentre chiuderà la prima giornata, alle 18, il match tra le siciliane del Green Modica e le calabresi della Pallavolo Jonica.

Nel raggruppamento B, sul rinnovato taraflex di Villa De Capoa, le liguri dell’Altavalbisagno incroceranno le abruzzesi del Gada Pescara 3 (ore 9). Poi alle 11 le venete del Torri sfideranno le padrone di casa della Fisio Pro Nuova Pallavolo Campobasso. Nel pomeriggio alle 16 spazio per Pescara-Torri e alle 18 il secondo match delle biancazzurre di casa contro le liguri dell’Altavalbisagno.

Sul parquet di Vazzieri, per il girone C, le piemontesi del Leinì ore 9 andranno ad incrociare le marchigiane della Balducci Macerata. Poi, alle 11, le emiliane dell’Anderlini Modena sfideranno le valdosatane del Csi Chatillon. Nel pomeriggio alle 16 Macerata-Modena andrà a precedere il confronto delle 18 tra Leinì e Chatillon.

Infine, per il gruppo D, sfide ad alto impatto al Galanti, laddove alle 9 inaugurerà i match la gara tra Scandicci e Potenza. Poi alle 11 promette scintille la contesa tra Volley Friends Roma e Pro Patria Milano. Nel pomeriggio, alle 16 spazio per Potenza-Roma, mentre alle 18 chiuderà la prima giornata la sfida tra Milano e Scandicci.

I gironi si chiuderanno con ulteriori due match il martedì mattina, poi le formazioni vincenti di ogni poule andranno ad aggiungersi, una per girone, nelle quattro poule di seconda fase che andranno poi a definire a seconda dei piazzamenti i tabelloni per i primi sedici posti con semifinali e finale per il titolo che saranno ospitati al PalaUnimol con ultimo atto sabato mattina (8 luglio) con primo servizio fissato alle ore 11.

La finale under 14, tra l’altro, rappresenterà anche l’ultimo evento giovanile indoor della stagione 2022/23 e sarà uno dei tanti appuntamenti di avvicinamento ai due Eurovolley che tra agosto e settembre vedranno l’Italia in prima fila.