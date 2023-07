Giornata decisiva per le qualificazioni delle finali under 14 di volley femminile

CAMPOBASSO. Emozioni, giocate di rilievo e partite con grande tempra su ambedue i fronti già nell’esordio del campionato italiano under 14 femminile di pallavolo che Campobasso, reduce dal buffet sotto rete del Trofeo delle Regioni, ospiterà sino a sabato con finale alle ore 11 al PalaUnimol.

Nella prime due giornate, ieri e oggi, spazio per i quattro gironi da quattro di prima fase che qualificheranno la migliore di ogni poule al girone della seconda fase che vede già dodici team in rampa di lancio per un totale di 28 protagoniste nel capoluogo di regione.

Girone A – Sul rettangolo di gioco del Montini l’avvio è stato per cuori forti. La formazione calabrese della Pallavolo Jonica non ha lasciato scampo alle umbre del Tifernum Città di Castello su cui ha avuto la meglio per 3-2 cedendo il primo set 25-19, ma vincendo i due set successivi entrambi per 25-18, prima di cedere il quarto per 21-25, ma risalire la china al tie-break centrato per 15-13.

Nell’altro confronto della mattinata l’esordio di Busto Arsizio contro Modica è arrembante all’insegna di parziali di 25-7, 25-11 e 25-15.

Nel pomeriggio ci sarà spazio per Città di Castello-Busto Arsizio e per Modica-Pallavolo Jonica. La classifica al momento vede le bustocche da sole al vertice a quota 3 punti, con Jonica a 2, Città di Castello ad 1 e Modica a 0.

Girone B – Nel rinnovato scenario di Villa De Capoa l’opening game sorride alla Gada Pescara 3 che si impone 3-1 sulle liguri dell’Altavalbisagno. Per le abruzzesi primi due set a 14 e 23, terzo parziale ceduto 25-23 e quarto vinto 25-20. Particolarmente sbrigativo il 3-0 inferto dalle vicentine del Torri alle padrone di casa della Fisio Pro Nuova Pallavolo Campobasso (25-5, 25-5 e 25-4). In classifica Torri e Pescara 3 guidano le danze a 3, le altre due della poule sono ferme al palo. Nel pomeriggio, peraltro, interessante la prima sfida tra Torri e Pescara 3 che deciderà con forza gli equilibri del girone, mentre nell’altra sifda Altavalbisagno e Fisio Pro Nuova Pallavolo cercheranno di schiodarsi da quota zero.

Girone C – Sul parquet del PalaVazzieri, mattinata all’insegna dei 3-0 con le piemontesi del Leinì che hanno liquidato la Balducci Helvia Recina Macerata (parziali a 9, 19 e 16) e le emiliane dell’Anderlini che non hanno lasciato scampo alle valdostane dello Chatillon (parziali a 12, 14 e 7). Nel pomeriggio Macerata incrocerà l’Anderlini, mentre per lo Chatillon ci sarà il quasi derby con il Leinì. Con una classifica che vede due squadre a tre punti e altrettante a zero e sfide incrociate tra le posizioni di classifica, una gara di domani rischia di essere già pleonastica.

Girone D – Al Galanti, Scandicci picchia duro su Potenza superata in tre set con parziali di 25-10, 25-10 e 25-11, mentre è particolarmente avvincente la sfida tra Volley Friends Roma e Pro Patria Milano con le meneghine che, nel secondo tie-break della mattinata, portano a casa il risultato con parziali di 25-19, 25-21, 20-25, 22-25 e 15-7.

Con Scandicci a comandare le operazioni a tre, Pro Patria a due, Volley Friends a uno e Potenza a zero, il pomeriggio di gare porterà con sé, nell’ordine, Potenza-Volley Friends e una Pro Patria Milano-Scandicci che potrebbe già influire su quelle che saranno le ultime due gare della mattinata di domani che andranno a chiudere questo il girone, così come le altre tre poule.

Si decideranno oggi le quattro squadre che avanzeranno alla seconda fase delle finali nazionali under 14 femminili di Campobasso che andranno a completare i tre gironi con tre team per poule già inseriti che poi si battaglieranno lo scudetto nella finale di sabato mattina alle 11 al PalaUnimol.

Girone A – Al Montini il pomeriggio ha incoronato il Busto Arsizio (3-0 sul Città di Castello con parziali a 12, 13 e 13) e regalato il secondo successo al tie-break in altrettante gare alla Jonica, nella circostanza sul Modica con parziali di 29-31, 25-19, 25-27, 25-18 e 15-11.

Bustocche così al vertice della classifica a punteggio pieno con la Pallavolo Jonica ad 4 e già eliminate ad 1 Città di Castello e Modica che apriranno la giornata di domani alle ore 9, mentre alle 11 Busto e Jonica determineranno nella loro sfida chi andrà nel girone H con Monsummano, Chions e Volleyrò.

Girone B – A Villa De Capoa pomeriggio di 3-0. Il Torri regola il Pescara 3 con parziali a 5, 18 ed 11, mentre le liguri dell’Altavalbisagno si impongono sulla Fisio Pro Nuova Pallavolo Campobasso con parziali a 9, 12 e 12. La classifica racconta di un Torri a 6 con Pescara ed Altavalbisagno a 3 e Fisio Pro Nuova Pallavolo già eliminata a zero. Proprio le biancazzurre apriranno il programma di domani alle 9 con il Gada Pescara 3, mentre alle 11 la sfida tra Torri ed Atavalbisagno potrà dare dei riscontri di rilievo per il team che entrerà nel girone C con Visette, Collemarino ed Alfieri Cagliari.

Girone C – Al PalaVazzieri le piemontesi del Leinì e le emiliane dell’Anderlini hanno confermato i successi mattutini, avendo la meglio, rispettivamente, sulle valdostane dello Chatillon con parziali di 25-12, 25-15 e 25-7 e sulle marchigiane della Balducci Helvia Recina Macerata col punteggio di 3-1 (parziali di 28-26, 19-25, 25-19 e 25-15). Le due leader a punteggio pieno in due giornate, gli altri due team sono invece al palo e già eliminati. Proprio le due squadre al vertice chiuderanno, alle 11, il programma di domani aperto alle 9 da Chatillon-Helvia Recina Macerata. Per la vincitrice del raggruppamento inserimento nel girone G di seconda fase con In Volley, Casale e Teodora Ravenna.

Girone D – Al Galanti, infine, il pomeriggio sorride al Volley Friends Roma (3-0 al Potenza con parziali a 18, a 5 e 14) e alla Pro Patria Milano (3-0 a Scandicci con parziali a 16, 18 e 17). In classifica tra le prime tre tutto e ancora possibile con Scandicci primo a cinque, Volley Friends seconda a quattro e Scandicci terza a tre. Unica già eliminata il Potenza, team fermo al palo. Potenza-Pro Patria Milano e Volley Friends Roma-Scandicci i due match di domani alle 9 e alle 11. In questo caso, per la vincente, l’inserimento nel girone F con Volley Academy Catania, Volley Word (formazione campana) ed Imoco San Donà.