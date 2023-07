Verso le finali tricolori di volley under 14, la "In Volley Piemonte" si allena a Termoli

Verso le finali tricolori di volley under 14, la "In Volley Piemonte" si allena a Termoli

TERMOLI. Con gli otto confronti (due per gruppo) della mattinata di martedì 4 luglio, sono stati emessi i primi verdetti alle finali nazionali di pallavolo femminile under 14 di Campobasso, evento che assegnerà lo scudetto di categoria.

A passare al secondo turno, dal girone A, le lombarde del Busto Arsizio, dal raggruppamento B la formazione vicentina del Torri, da quello C le emiliane dell’Anderlini e, infine, dal girone D è la Pro Patria Milano. Questo poker di sestetti si andrà ad aggiungere alle dodici già qualificate, per dar vita al percorso che, da oggi sino a sabato mattina, designerà la formazione vincitrice dello scudetto.

Noi a Termoli al PalaSabetta abbiamo incontrato, per l’ultimo allenamento prima della partenza per Campobasso, dove inizieranno a giocare per la seconda fase, le ragazze della In Volley Piemonte. Ospiti della nostra città, guidate dalla società Delfina Volley di Coach Alfredo Mottola, le ragazze piemontesi già vincitrici di ben 5 scudetti di categoria e una coppa Italia, puntano tutto sul settore giovanile e anche la prima squadra che disputa la serie C lo fa con tutte le giovani a disposizione. Lo scorso anno sono arrivate none e noi al coach Daniele Sciarrotta, scherzosamente, gli abbiamo chiesto se quest’anno vorranno tentare di arrivare sul podio. Lui ci ha detto che sarebbero già felici se arrivassero ottave, sarebbe comunque un miglioramento. Mentre lo diceva si vedeva che rideva sotto i baffi che non ha. La comitiva, che è a Termoli da due giorni, è rimasta entusiasta della bellezza della nostra città, come anche dell’ospitalità.

Hanno voluto ringraziare tutti coloro che, a partire dall’amministrazione, la dirigenza della società Delfina Volley e le giocatrici, si sono messe a loro disposizione facendo da cicerone. Ora bisogna solo giocare e cercare di vincere. Da Termoli un in bocca al lupo per queste ragazze.