Finali nazionali femminili under 14: sale il tasso tecnico del torneo

CAMPOBASSO. Con le due partite di mercoledì pomeriggio ha preso il via la seconda fase dei tricolori under 14 femminili di pallavolo a Campobasso. Sabato – alle 11 – al PalaUnimol ci sarà la finalissima per l’assegnazione dello scudetto, ma intanto le attuali sedici protagoniste (le dodici che hanno iniziato oggi l’avventura e le quattro provenienti dalle qualificazioni dei primi due giorni) stanno cercando ognuna di dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile.

Girone E – Ad aprire le ostilità al Montini è la sfida tra le marchigiane del Collemarino e le sarde dell’Alfieri Cagliari. Per le prime expoit per 3-1 sulle isolane con parziali di 25-20, 27-25, 21-25 e 25-15, fedele fotografia di una contesa molto tirata soprattutto nei primi tre set prima che nel quarto le sarde pagassero un po’ dazio alla stanchezza.

Poi, il Torri prosegue nella sua striscia di successi dai gironi di prima fase, calando il poker contro le lombarde del Visette. Per le vicentine, nella circostanza, arriva un 3-0 con parziali di 25-18, 25-21 e 25-23.

Proprio il Torri appaiato al Collemarino comanda le operazioni in classifica con tre punti. Ancora fermi al palo, invece, i sestetti dell’Alfieri Cagliari e del Visette.

Domani ci sarà la conclusione della poule, sempre al Montini. Nella sessione mattutina alle 9 Alfieri Cagliari-Visette e alle 11 Torri-Collemarino. Nella pomeridiana alle 16 Alfieri Cagliari-Torri e alle 18 Visette-Collemarino.

Girone F – Sul rinnovato (e riqualificato) taraflex di Villa De Capoa si assiste subito ad un tie-break che è quello che consente alle campane del Volley World di avere la meglio sul Volley Academy Catania. I primi tre parziali sono un inno all’equilibrio e si concludono tutti ai vantaggi. Le campane vincono il primo set 29-27 ed il secondo 26-24. Nel terzo inizia il rientro etneo con un 29-27 con la parità in conto parziali che si palesa in un quarto set da 25-17. Nel quinto parziale, però, il Volley World porta a casa i suoi primi due punti imponendosi per 15-11.

Nell’altro match di poule l’Imoco San Donà ha domato in tre set la Pro Patria Milano chiudendo ai vantaggi il primo parziale (26-24) e facendo la voce grossa sia nel secondo che nel terzo set, chiusi rispettivamente sul 25-13 e sul 25-17.

Nel ranking del raggruppamento le venete dell’Imoco San Donà comandano le operazioni con tre punti. Due sono quelli del Volley World. Ad uno c’è il Volley Academy Catania. A chiudere il quadro a quota zero la Pro Patria Milano.

Domani sarà giornata di sfide decisive per il ranking di poule: si parte alle 9 con Volley World Imoco San Donà con Pro Patria Milano e Volley Academy che andranno a chiudere la sessione mattutina alle 11. Nel pomeriggio alle 16 spazio per Volley World-Pro Patria Milano e alle 18 per Imoco San Donà-Volley Academy Catania.

Girone G – Sul parquet del PalaVazzieri l’Opening Game è un monologo dell’In Volley Piemonte sulle pugliesi del Casale. Termina 3-0 con parziali di 25-2, 25-8 e 25-6.

Nel derby emiliano-romagnolo le modenesi dell’Anderlini – tra i quattro team usciti vincitori dalla prima fase – sorprendono la particolarmente fisica Teodora Ravenna per 3-0. Per le canarine primo parziale conquistato a 18, secondo ad appannaggio ai vantaggi (27-25) e terzo chiuso sul 25-19.

In graduatoria, ad un terzo del percorso, comandano In Volley Piemonte ed Anderlini a quota tre. Ferme al paolo, al momento la blasonata Teodora Ravenna ed il Casale.

La seconda (ed ultima) giornata del raggruppamento sarà aperta domani alle 9 da Casale-Imoco San Donà. Poi, sempre nella struttura di via Svevo, alle 11 incrocio tra Anderlini ed In Volly Piemonte. Nel pomeriggio, invece, le pugliesi del Casale se la vedranno con le emiliane dell’Anderlini (ore 16), mentre a chiudere il quadro sarà Teodora Ravenna-In Volley Piemonte alle 18.

Girone H – Al Galanti le friulane del Chions partono col piede giusto imponendosi sulle toscane del Monsummano. Dopo un primo set vinto 25-16, nel secondo c’è maggiore equilibrio e, infatti, la frazione si chiude ai vantaggi (27-25) prima di un terzo parziale saldamente nelle mani del sei più uno udinese, capace di avere la meglio per 25-7.

Successo nella prima uscita anche per il Volleyrò Casal de’ Pazzi che deve sgomitare però per imporsi sulle farfalle del Busto Arsizio. Per la squadra capitolina exploit in rimonta: perso il primo set 25-16, nel secondo e nel terzo conquistati con parziali di 25-14 e 25-15 la formazione dell’Urbe gira la contesa, chiudendo i conti nel quarto round vinto allo sprint (25-23).

In classifica Chions e Volleyrò Casal de’ Pazzi comandano le operazioni a quota tre. Nessun punto all’attivo, invece, per Busto Arsizio e Monsummano.

Domani – sempre presso la struttura di via Milano – la poule si completerà con altri quattro confronti: due al mattino – alle 9 Chions-Volleyrò Casal de’ Pazzi e alle 11 Busto Arsizio-Monsummano – ed altrettante al pomeriggio: alle 16 Chions-Busto Arsizio e alle 18 Volleyrò Casal de’ Pazzi-Monsummano.

Galleria fotografica