Giovedì di fuoco alle finali femminili under 14: si entra nella fase decisiva

CAMPOBASSO. Otto sfide mattutine, altre otto gare che hanno indirizzato con forza il percorso delle sedici squadre rimaste in lizza per l’ultimo scudetto da assegnare nei tricolori giovanili femminili di pallavolo: quello dell’under 14.

Girone E – Sul rettangolo di gioco del Montini le lombarde del Visette Volley trovano riscatto allo stop patito ieri e infliggono la seconda battuta d’arresto consecutiva all’Alfieri Cagliari. Tre a zero il risultato finale con parziali di 25-13, 25-14 e 25-17.

Nel secondo confronto, le vicentine del Torri centrano il quinto successo consecutivo e vedono dietro l’angolo gli ottavi superando per 3-1 le marchigiane del Collemarino. Vinto il primo set 25-12 ed il secondo per 25-17, le venete cedono il terzo allo sprint (23-25), ma si rifanno abbondantemente in un quarto parziale conquistato per 25-10.

In classifica, a comandare con sei punti è proprio il Torri con le lombarde del Visette Volley e le marchigiane del Collemarino appaiate a tre e l’Alfieri Cagliari fermo al palo a quota zero e già proiettato su di un piazzamento tra il nono ed il sedicesimo.

Nel pomeriggio spazio agli ultimi due match del girone: alle 16.30 Alfieri Cagliari-Torri e alle 18.30 Visette-Collemarino, gare slittate di mezz’ora rispetto al resto del programma per il protarsi dei match mattutini.

Girone F – Nella struttura riqualificata da AeQuilibrium di Aia di Villa De Capoa il mattino ha l’oro in bocca per una delle annunciate protagoniste: l’Imoco Volley San Donà. Le venete non lasciano scampo alle campane del Volley World su cui si impongono in tre set con parziali di 25-11, 25-15 e 25-18. Con questo risultato, tra l’altro, arriva anche la certezza di essere tra le prime otto d’Italia.

Nell’altro confronto di mattinata la Pro Patria Milano riscatta lo stop del mercoledì e si impone con un secco 3-0 sul Volley Academy Catania con un primo parziale da 25-9, un secondo concluso ai vantaggi (26-24) ed un terzo da 25-12.

Nella graduatoria del gruppo, così, dietro il San Donà a quota sei, la Pro Patria è seconda, con questo successo, a tre con le ragazze del Catania terze a due ed il Volley World a chiudere la graduatoria con un solo punto.

Questo pomeriggio spazio ai due confronti che definiranno nel complesso le posizioni: alle 16 scenderanno sul taraflex Volley World-Pro Patria Milano e, successivamente, alle 18 sarà la volta di Imoco San Donà-Volley Academy Catania.

Girone G – Il parquet del PalaVazzieri regala alla Teodora Ravenna il riscatto. Opposto alle pugliesi del Casale, ancora una volta costrette ad ingoiare amaro, il blasonato sestetto romagnolo si impone per tre set a zero con un primo parziale combattuto (25-22) ed i due successivi meno tirati (25-14 e 25-11).

L’impianto di via Svevo, peraltro, si conferma regno delle sorprese perché, dopo il successo sulla Teodora Ravenna, l’Anderlini va a sbattere contro l’In Volley Piemonte che, dopo due primi set combattuti e vinti 25-22 e 26-24, nel terzo chiude i conti per 25-14.

La classifica di poule, dopo quattro gare, vede al vertice a punteggio pieno l’In Volley Piemonte con appaiate a tre Anderlini e Teodora Ravenna ed il Casale ancora fermo al palo.

Tutte le attese, a queste punto, si proiettano sui match pomeridiani. Nell’impianto di via Svevo alle 16 le le pugliesi del Casale se la vedranno con le emiliane dell’Anderlini, mentre, a chiudere il quadro, sarà Teodora Ravenna-In Volley Piemonte alle 18.

Girone H – Sotto gli occhi della selezionatrice del Lazio Simonetta Avalle – il tecnico recente vincitore del Trofeo delle Regioni disputato proprio a Campobasso – il Volleyrò Casal de’ Pazzi conferma tutte le proprie qualità superando 3-0 le friulane del Chions, che devono lasciare il passo alle proprie avversarie nettamente nel primo set (25-13), ma tirando fuori unghie e artigli nei parziali successivi terminati, rispettivamente, sul 25-18 e 25-19.

Nel secondo match di mattinata, Busto Arsizio non lascia scampo alle toscane del Monsummano superate 3-0 con parziali a 15, 13 e 16.

A due terzi del percorso di poule, a comandare le operazioni, il Volleyrò a sei con – appaiate a tre punti – Chions e Busto Arsizio, mentre il Monsummano chiude la graduatoria.

Questo pomeriggio spazio alla conclusione del raggruppamento: alle 16 a scendere in campo Chions-Busto Arsizio (gara che definirà l’altra qualificata ai quarti) con a seguire, alle 18, la sfida tra Volleyrò Casal de’ Pazzi e Monsummano.