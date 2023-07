Finali nazionali femminili under 14: definiti i quarti di finale

CAMPOBASSO. Un ulteriore step completato in vista della due giorni che definirà la classifica finale dell’evento. Le finali nazionali under 14 femminili di pallavolo a Campobasso arrivano alla sintesi di una settimana molto intensa e anche la sessione del giovedì pomeriggio non ha tradito minimamente le attese.

Girone E – Al Montini le vicentine del Torri hanno centrato il successo di poule, conquistando anche il sesto successo consecutivo tra prima e seconda fase e chiudendo a punteggio pieno il girone E grazie al 3-0 sull’Alfieri Cagliari con parziali di 25-9, 25-9 e 25-14.

Nel successivo match tra Visette e Collemarino ad imporsi sono state le lombarde per 3-0 con parziali di 25-14, 25-15 e 25-16.

La classifica del raggruppamento E ha premiato le vicentine del Torri a quota nove. Seconde le lombarde del Visette a quota sei, terze le marchigiane del Collemarino con uno score di tre. A chiudere il quadro l’Alfieri Cagliari senza punti all’attivo.

Girone F – Sul taraflex di Villa De Capoa, superando 3-0 le campane del Volley World, la Pro Patria Milano si è conquistata i quarti di finale grazie a parziali di 25-15, 25-19 e 25-19.

Successo in tre set anche per la leader Imoco San Donà ai danni del Volley Academy Catania con parziali di 25-10, 25-9 e 25-16.

In classifica il San Donà ha chiuso al vertice a punteggio pieno (nove punti). Sei quelli della Pro Patria seconda. Terze le campane del Volley World con due lunghezze e quarte le siciliane del Volley Academy Catania con un solo punto.

Girone G – Nello scenario del PalaVazzieri l’Anderlini Modena ha subito riscattato lo stop del mattino, imponendosi per tre set a zero sulle pugliesi del Casale con parziali di 25-10, 25-12 e 25-13.

Nel confronto successivo, l’In Volley Piemonte ha completato il suo percorso a punteggio pieno, imponendosi in tre set sulla Teodora Ravenna con parziali di 25-15, 25-15 e 25-17.

Il sestetto piemontese ha così concluso la seconda fase con nove punti all’attivo, sei quelli dell’Anderlini, tre per la Teodora Ravenna con le pugliesi del Casale, invece, a chiudere la classifica senza punti all’attivo.

Girone H – Al Galanti il Busto Arsizio si è guadagnato l’accesso ai quarti di finale superando 3-1 le friulane del Chions. Perso il primo set 25-21, le bustocche hanno centrato i set successivi con parziali di 25-17, 25-12 e 25-12.

Da parte sua, il Volleyrò Casal de’ Pazzi ha completato a punteggio pieno la propria poule con un exploit per 3-0 sulle toscane del Monsummano con parziali di 25-10, 25-11 e 25-12.

Nella graduatoria del gruppo, il Volleyrò Casal de’ Pazzi è al vertice a punteggio pieno con nove punti, davanti al Busto Arsizio a quota sei, col Chions terzo a tre ed il Monsummano a chiudere il ranking senza punti all’attivo.

Quarti di finale – Oggi, per la penultima sessione con le sfide tutte in contemporanea alle 11, al Montini le vicentine del Torri andranno ad affrontare le meneghine della Pro Patria. A Villa De Capoa, l’Imoco San Donà se la vedrà con le lombarde del Visette. Al PalaVazzieri l’In Volley Piemonte disputerà la propria gara contro il Busto Arsizio, mentre al Galanti le romane del Volleyrò Casal de’ Pazzi incroceranno le proprie ambizioni con le emiliane dell’Anderlini. Le vincenti si proietteranno poi sulle semifinali per i primi quattro posti, le perdenti, invece, in quelle per un piazzamento dal quinto all’ottavo posto. Su entrambi i fronti primo servizio per le 18, prologo a quelle che saranno le finali del sabato: alle 9 per il ranking tra la terza e l’ottava posizione, alle 11, invece, al PalaUnimol la finalissima che assegnerà lo scudetto.

Percorso di classificazione – Oggi, venerdì 7 luglio, ma alle ore 9, sul fronte delle semifinali per un piazzamento tra il nono ed il tredicesimo posto le marchigiane del Collemarino sfideranno al Montini le friulane del Chions. Contemporaneamente, sul mondoflex di Villa De Capoa, le campane del Volley World saranno chiamate all’incrocio con la Teodora Ravenna.

Sul versante del percorso per una collocazione tra il tredicesimo ed il sedicesimo posto, l’Alfieri Cagliari, sul parquet del PalaVazzieri, affronterà le toscane de Monsummano, mentre al Galanti il Volley Academy Catania dovrà vedersela con le pugliesi del Casale.

Anche queste due gare avranno il primo servizio fissato per le ore 9. Per le vincenti poi al pomeriggio le finali di piazzamento alle 16.

Galleria fotografica