Finali nazionali femminili under 14: match scudetto Torri-In Volley Piemonte

CAMPOBASSO. Beh, ha portato fortuna alla formazione piemontese dell'In Volley la nostra intervista realizzata al PalaSabetta.

Saranno le vicentine del Torri e la formazione torinese (di Chieri) dell’In Volley Piemonte a disputarsi lo scudetto under 14 femminile che concluderà un’intensa settimana di gare nello scenario di Campobasso. In un pomeriggio di venerdì intenso si sono conosciute le posizioni dalla nona alla sedicesima, ma c’è stato spazio anche per la definizione di quelle che saranno le finaline per il terzo, il quinto ed il settimo posto che apriranno lo short program del secondo sabato del mese di luglio.

Semifinale Torri-Volleyrò Casal de’ Pazzi – L’ottava meraviglia del Torri vale la finale per la formazione vicentina che supera con un secco 3-0 il Volleyrò Casal de’ Pazzi e prenota il posto per la finalissima del PalaUnimol di questa mattina alle ore 11.

Il primo set premia la maggior freddezza e la migliore organizzazione delle venete che provano a fuggire in più di una circostanza (4-0, poi 6-4). Il Volleyrò reagisce e si porta avanti di due (10-8), ma Torri rientra e sorpassa. Le capitoline controsorpassano (15-13), ma il time-out del coach veneto Giovannetti ridà animo alle sue, che siglano un controbreak di 3-0 in grado di dare il giusto abbrivio alle vicentine, pronte a proiettarsi sul +3 (19-16), seppur costrette ad una nuova parità a quota 20. Qui la maggiore lucidità del Torri porta i suoi frutti ed è sinonimo di 25-21 in favore delle venete.

Per il Torri anche il secondo set porta con sé un sorriso. L’avvio è equilibrato con Roma che prova a fuggire (5-4). Le vicentine non si scompongono e vanno sul 9-7, costringendo il trainer capitolino Di Peco al time-out. Le capitoline si smarriscono di fronte all’organizzazione delle venete che arrivano anche sul +7 (17-10). Col muro le capitoline cercano di riportarsi sotto, ma, come nel primo set, il time-out di coach Giovanetti dà ulteriore slancio alle sue che al secondo dei tre set point a proprio favore si impongono 25-22.

Roma cambia cabina di regia in avvio terzo set e prova a fuggire, complici anche due ace, arrivando sul 7-3, un tesoretto che però a quota dieci viene ricucito dalle venete. Il time-out capitolino stavolta è proficuo (12-10, poi 14-11). Torri si riavvicina, la Volleyrò fugge nuovamente e sul 17-14 il time-out di Giovannetti è ancora efficace perché le venete sorpassano sul 18-17 prima e vanno sul 20-18- A quota 21 si arriva in parità, poi il Casal de’ Pazzi ha due set point sul 24-22 e ne fallisce anche un terzo sul 25-24. Il Torri ha il match point sul 26-25, ma non lo finalizza. Al secondo però (28-26) è apoteosi vicentina.

Dagli spogliatoi. Alessandro Giovanetti, tecnico del Torri, è un uomo felice. In primis perché le sue hanno dato vita ad una prova tatticamente perfetta, poi, perché superando lo scoglio Casal de’ Pazzi, ha ottenuto l’ottavo successo consecutivo in cinque giorni nella campagna campobassana dei tricolori under 14 femminili per le sue.

«È stata una vittoria di squadra, tutte le giocatrici hanno giocato bene e contribuito all’affermazione, lavorando bene nella fase break e si è visto. Abbiamo preso le misure ai loro attaccanti di riferimento e siamo riusciti a spuntarla».

Riuscendoci, tra l’altro, mettendo in mostra anche degli schemi, merce rara nel volley fisico del rally point. «Abbiamo cercato di ottimizzare tutte le nostre soluzioni in attacco. Loro hanno degli elementi fisicamente preponderanti sia al centro che fuorimano, così abbiamo cercato di sfruttare un’altra parte della rete. Abbiamo abituato le ragazze a fare questo ed hanno risposto nel modo giusto».

Ora, davanti, c’è la prova del nove: «Cercheremo di fare del nostro meglio. Siamo venuti qui per farlo. Le ragazze raggiungono ogni volta l’obiettivo che ci siamo prefissati e penso che domani vorranno stupire tutti noi ed ambire a qualcosa di importante. Dovremo avere questa costanza, giocando pallone su pallone. Il terzo set, ad un certo punto, sembrava esserci sfuggito, ma l’abbiamo ripresa, facendo emergere le nostre doti migliori: quelle legate alla fase break».

Semifinale In Volley Piemonte-Visette – Provata dai cinque set del mattino contro San Donà e di fronte ad una In Volley Piemonte molto determinata, la Visette cede in tre set al team di Chieri che, di fatto, riesce ad avere vita facile contro le proprie avversarie superate con parziali a 17, 16 e 15. Per il team dell’area torinese, così, domattina alle ore 11 ci sarà la sfida contro il Torri, gara tra l’altro che ha avuto un suo prequel a maggio, quando saltò l’appuntamento under 14 di Cesena, con un’amichevole vinta dalle piemontesi al quinto set.

Finale terzo e quarto posto – Sempre domani, ma in precedenza (ossia alle ore 9) al Montini, ci sarà la finalina per il terzo posto dalle due compagini uscite sconfitte dalle semifinali: le capitoline del Volleyrò Casal de’ Pazzi e le meneghine del Visette.

Semifinali quinto-ottavo posto – A sfidarsi, sempre domani e sempre alle ore 9, per il quinto posto, saranno, invece, a Vazzieri in un derby lombardo il Pro Patria Milano ed il Busto Arsizio. Le prime hanno superato al tie-break, dopo un’autentica maratona, sul taraflex di Villa De Capoa, l’Anderlini con un come back di rilievo. Sotto di due set a zero (entrambi i parziali ceduti 25-21), la formazione milanese ha vinto terzo set 25-23, quarto 25-21 e tie-break ai vantaggi 16-14.

Scottata dalla sconfitta contro il Visette del mattino, la formazione dell’Imoco San Donà si è letteralmente incrinata di fronte alle farfalle dell’Uyba, impostesi con parziali di 25-22, 25-20 e 25-15.

Alle ore 9, per il settimo posto, saranno le venete dell’Imoco San Donà e le emiliane dell’Anderlini nello scenario di Villa De Capoa.

Finale IX posto – Al Montini le friulane del Chions hanno la meglio per 3-0 sulla Teodora Ravenna con parziali di 25-17, 25-20 e 25-16, al termine di una gara in cui la maggiore compattezza del sei più uno udinese ha saputo creare più di un grattacapo alle romagnole, formazione fisicamente dotata, ma ancora con una strada pallavolistica ancora da intraprendere pienamente su diversi aspetti.

Finale XI posto – Sul riqualificato taraflex di Villa De Capoa le partenopee del Volley World sorprendono le doriche del Collemarino nel primo set con un punteggio di 25-18. Il set ceduto ha un peso tremendo sul morale delle marchigiane che, nel secondo parziale, si incrinano per 25-17. Nel terzo round le campane chiudono la contesa col punteggio di 25-22.

Finale XIII posto – Nello scenario del PalaVazzieri Monsummano e Volley Academy Catania danno vita ad un match endurance. Lo conquistano le toscane che si impongono al quinto. Eppure, le etnee ci mettono piglio, grinta e brio sin dall’avvio e riescono a conquistare il primo parziale a dodici. Nel secondo le toscane reagiscono e impattano sul 25-23. Nuovo strappo etneo nel terzo set conquistato per 25-21. Monsummano trova il 2-2 nel quarto round centrato 25-22 e poi, nell’infinito tie-break, si impone definitivamente 21-19.

Finale XV posto – Al Galanti l’Alfieri Cagliari ed il Casale hanno dato vita ad una contesa vibrante, che arriva sino ai vantaggi del quinto set con le isolane che possono sorridere. Sarde a segno nel primo set (25-23), poi le pugliesi partono forte nel secondo (7-0) vinto 25-16. La serie prosegue nel terzo parziale (25-21), ma finisce per interrompersi perché le cagliaritane conquistano quarto (25-22) e quinto set (17-15) e, con questo, la contesa.

Il ranking: 9) Chions, 10) Teodora Ravenna, 11) Volley World, 12) Collemarino, 13) Monsummano, 14) Volley Academy Catania, 15) Alfieri Cagliari, 16) Casale.

In mattinata, ieri:

Quarti di finale – Al Montini il Torri si conferma come l’autentica rivelazione di questo torneo. Forti di una laterale di grande sostanza, le vicentine infilano il settimo successo consecutivo tra prima e seconda fase e tabellone ad eliminazione, infliggendo un secco 3-0 con parziali di 25-8, 25-15 e 25-14 alla Pro Patria Milano. Sul taraflex del Villa De Capoa, in un venerdì mattina tutto all’insegna dei tie-break per l’impianto riqualificato da AeQuilibrium di Aia, Imoco Volley San Donà e Visette danno vita ad una vea e propria maratona. Ad emergere con il sorriso sono le meneghine che danno vita allo choc di mattinata, imponendosi per 3-2 sulle venete. Vinto il primo parziale ai vantaggi (26-24), il team padano assiste al rientro delle avversarie nel secondo (25-23), centra il terzo per 25-22 e si arrende sul filo di lana nel quarto (25-23). Nel tie-break si vivono mille emozioni.

San Donà va 4-0 e poi 5-1, ma con i turni al servizio della propria palleggiatrice e di una laterale le lombarde ribaltano la situazione, vanno avanti al cambio di campo (8-7) ed aumentano il margine sul finale imponendosi poi 15-10. Sul parquet del PalaVazzieri, l’In Volley Piemonte supera 3-1 l’Uyba di Busto Arsizio. Il sestetto di Chieri fa suo il primo set 25-9, ma le bustocche (25-23) impattano nel secondo, con le piemontesi che risalgono in cattedra tra terzo e quarto set vinti, rispettivamente, 25-18 e 25-22. Al Galanti, infine, il Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma si impone 3-1 in rimonta sulle emiliane dell’Anderlini. Le canarine fanno loro il primo set per 25-16, provocando la reazione delle capitoline che conquistano i tre parziali successivi per, rispettivamente, 25-10, 25-18 e 25-5.

Classificazione nono-tredicesimo posto – A provare a centrare il nono posto le romagnole della Teodora Ravenna e le friulane del Chions. Le blasonate ravennati sono state le protagoniste del più clamoroso come back del torneo. Persi i primi due set contro le partenopee del Volley World (il primo ai vantaggi 27-25, il secondo per 25-22), sul riqualificato taraflex di Villa De Capoa hanno saputo rientrare con un terzo parziale centrato ai vantaggi (27-25) ed i successivi all’insegna di un 25-15 e di un 15-10. Per il sei più uno udinese, invece, al Montini affermazione in rimonta sulle marchigiane del Collemarino. Vinto il primo set per 25-14, le friulane hanno dovuto subire il rientro delle marchigiane nel secondo parziale (25-18), ma hanno saputo imporsi nettamente nei round successivi conquistati, rispettivamente, per 25-12 e 25-13.

Classificazione tredicesimo-sedicesimo posto – Le toscane del Monsummano e le etnee del Volley Academy Catania hanno conquistato il diritto a disputarsi la tredicesima posizione alle ore 16 di ieri sul parquet del PalaVazzieri. Per le prime exploit per 3-0 al PalaVazzieri sull’Alfieri Cagliari con parziali di 25-18, 25-11 e 25-17. Le siciliane, invece, non hanno lasciato scampo al Galanti alle pugliesi del Casale, costrette ad inchinarsi con parziali di 25-19, 25-17 e 25-10.

Galleria fotografica