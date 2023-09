Dal tie-break di Ancona a Termoli, Italvolley e Germania fanno scalo sulla costa

Nazionali di volley di Italia e Germania fanno scalo a Termoli

TERMOLI. Si sono dati battaglia fino al 15-12 del quinto set, con la nazionale azzurra guidata da Fefé De Giorgi che ha conservato la sua imbattibilità in questi campionati europei battendo al tie-break la Germania, che in discipline come basket e volley sta raccogliendo risultati interessanti.

La nazionale campione del mondo ha incrociato di nuovo il team teutonico, ma stavolta sull’asse Ancona-Bari, sedi dell’incontro di ieri e di quello di domani, dove gli azzurri affronteranno la Macedonia del Nord (come la nazionale di calcio col debuttante Spalletti) negli ottavi di finale e potrebbero di nuovo sfidare i tedeschi nei quarti, se questi ultimi battessero l'Olanda.





Incrocio avvenuto all’hotel Europa, a Termoli, dove si sono fermati a pranzo.

In bocca al lupo alle due formazioni, ma soprattutto a quella tricolore, che vuole confermare il titolo conquistato due anni fa.

Ringraziamo Pierluigi Paggiotta e le due delegazioni per la cortesia dimostrata, compresa la foto di gruppo finale, dove oltre a "Fefé", Alessandro Michieletto, Yuri Romanò, Roberto Russo, Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Tommaso Rinaldi, Gianluca Galassi, Leandro Mosca e Fabio Balaso, Alessandro Bovolenta, Giovanni Sanguinetti e Leonardo Scanferla.

