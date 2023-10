Debutta in serie D il Delfina volley, sconfitta nel match d'esordio al PalaSabetta

TERMOLI. Stagione pallavolistica al via ieri sul parquet del PalaSabetta.

Dalle 17 si è disputata la gara tra Delfina Volley Termoli e Fdd Group Arabona, match d'esordio in serie D, arbitrato da Paola Reale e Simone Degnovivo.

«Finalmente si scende in campo. È il nostro primo anno di Serie D e il primo anno per tutte le nostre giovanissime atlete che calcheranno i campi dell'Abruzzo oltre al nostro unico campo molisano...eh già siamo l'unica squadra del Molise. Fieri e orgogliosi di intraprendere questo percorso di crescita che permetterà di acquisire padronanza, dimestichezza ed esperienza. Affronteremo un campionato impegnativo - chiosa Alfredo Mottola - un campionato che metterà in luce con il tempo il lavoro che stiamo portando avanti con tutte le ragazze purtroppo però l'esordio non è stato fortunato la gara con le esperte ragazze dell'Arabona non è stato positivo solo nel risultato però, ma questo è un dettaglio per il progetto e l'approccio che hanno in mente di portare avanti alla Delfina volley school».

Il confronto è finito 0-3, con questi parziali. 5-25, 9-25, 15-25.