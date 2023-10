Delfina Volley sugli scudi: Alessandra Pezzano convocata nel Club Italia a Barletta

TERMOLI. Emozioni in casa Delfina, soddisfazioni per tutta la società e per la nostra atleta classe 2008 Alessandra Pezzano.

La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del direttore tecnico delle attività giovanili femminili Prof. Marco Mencarelli, ha convocato Alessandra e altre 19 atlete del Sud Italia per un uno stage di allenamento che inizierà lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 15 per terminare il giorno 3 novembre alle ore 13, a Barletta, in Puglia.

Lo staff sarà composto da: Daniele Turino (1° allenatore), Angelo Polignano (2° allenatore), Pamela Petrone (assistente allenatore), Andrea Rotella e Simone Mencaccini (preparatore atletico), Paola Rotella (fisioterapista), Marco Mencarelli (direttore tecnico) e Pasquale D’Aniello (tecnico federale), Alessio Di Iorio (team manager).