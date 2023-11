Termoli Pallavolo insegue il tris in serie C, grandi ambizioni nel "ventennale"

TERMOLI. Per gli appassionati di volley appuntamento al PalaSabetta, oggi nel tardo pomeriggio.

Dalle 17 in scena il match di serie C maschile, tra Termoli Pallavolo e Studio Industria Volley L’Aquila.

La squadra di Mauro Palli tenta l'allungo per centrare la terza vittoria consecutiva su tre partite di campionato giocate fin qui, in questo anno in cui si festeggia 20 anni di ininterrotta presenza sul panorama pallavolistico cittadino e regionale.

Sarebbe davvero una bellissima ciliegina sulla torta la vittoria del campionato e la formazione termolese, dopo l'exploit dello scorso anno, dove la promozione è stata sfiorata, oggi ha tutte le carte in regola per centrare l'obiettivo.

Questo inizio tambureggiante del torneo la dice davvero lunga sulle loro reali intenzioni e a crederlo sono anche i tifosi, visto il seguito mostrato già alla prima giornata che si è fatto sentire al palazzetto di via Ischia.