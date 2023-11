Studio Industria Volley L'Aquila battuto 3–0, Termoli Pallavolo capolista in serie C

Termoli Pallavolo-Studio Industria Volley L'Aquila 3–0: l'intervista al coach Mauro Palli

TERMOLI. PalaSabetta in festa domenica scorsa, col sestetto della Termoli Pallavolo che conquista il tris di vittorie a inizio campionato di serie C.

Vittoria agevole, con solo il secondo parziale più combattuto.

A essere travolto è stato il club Studio Industria Volley L'Aquila 3–0 (parziali 25-12, 25-20, 25-13).





La formazione di Mauro Palli, che celebra il ventennale, è punteggio pieno in classifica e sola in testa, dietro di un punto quell’Alba Adriatica che proprio domenica prossima andrà a visitare per sostenere un autentico esame di laurea.

Questi ragazzi come Andrea Di Giorgio, Costantino e soprattutto Alessandro Palli figli d’arte sono cresciuti tantissimo, ma anche gli altri davvero oggi costituiscono per dirla pallavolisticamente un muro invalicabile per tutti gli avversari.

