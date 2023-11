La Termoli pallavolo a caccia del poker

TERMOLI. Esame di laurea, questa sera, ad Alba Adriatica per i ragazzi della Termoli Pallavolo. Dopo aver centrato il tris di vittorie domenica scorsa, si presenta l’occasione per piazzare il poker e confermare il primato in assolo in classifica a punteggio pieno. Certo la gara di stasera non è una passeggiata di salute, l’Alba è pretendente alla vittoria finale e farà di tutto davanti al proprio pubblico per arrivare all’obiettivo, ma di contro i termolesi sono un osso duro per tutti ed essere lì, primi a punteggio pieno non è certo un caso.

La squadra staziona sempre dalle parti alte della classifica, come lo scorso anno dove ha sfiorato la vittoria del campionato, e questo impone loro di riprovarci. Questa sera la Palli’s Band deve sostenere una tesi di laurea che se superata aprirà orizzonti inesplorati e ricchi di soddisfazioni.