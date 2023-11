Termoli pallavolo battuta solo al tie-break ad Alba Adriatica

TERMOLI. Trasferta amara, ma almeno un punto portato a casa, quello maturato ieri sera sul parquet di via degli Oleandri ad Alba Adriatica.

Termoli Pallavolo sconfitta 3-2 dalla formazione abruzzese, fatale il tie-break, che ha visto prevalere 15-8 i locali, dopo un match avvincente, in cui il sestetto di Mauro Palli era riuscito a portarsi anche due set a uno.

Tranne il primo, parziali non combattuti, tuttavia, da una parte e dall’altra, così come l’ultimo, purtroppo.

Il punto strappato alla formazione rivale permette tuttavia di restare in cima alla classifica in serie C.

Sconfitta che non mina affatto la credibilità come prima della classe della squadra termolese, che ha davvero dimostrato che non si trova nel ruolo di leader della classifica per caso, ma è lì perché ha tutte le carte in regola per esserci e per restarci a lungo.

(Parziali 25-23, 13-25, 16-25, 25-13, 15/8).

1^ Arbitro: Dario Di Florio, 2^ Arbitro: Dario Sabatini.