Termoli Pallavolo frantuma la resistenza del Manoppello e resta in vetta

TERMOLI. Continua la corsa solitaria in testa alla classifica del campionato di Serie C Interregionale Maschile della Termoli Pallavolo, che batte a domicilio la Tekno Progetti di Manoppello Pescara, squadra tignosa e lo stesso coach Palli ne parlava prima della gara.

Ospiti che hanno fatto soffrire anche lo scorso anno, così come avvenuto nel primo set di ieri al PalaSabetta. Il risultato 25-22 indirizza la gara, ma non in modo definitivo. Più agevole il match nella seconda frazione, 25-17.

Il terzo set è stato caratterizzato da un sussulto degli abruzzesi, capaci di invertire i “fattori”, aggiudicandoselo a loro volta 25-17, riaprendo, di fatto, la contesa.

Al ritorno sul parquet dopo una strigliata di Mauro Palli, la squadra è tornata convinta in campo, ricominciando a macinare gioco e punti, prendendo il largo al giro di boa del quarto set, chiuso 25-16 e toccando 12 punti in vetta al girone.

È stato un cammino in discesa verso la vittoria e la conferma del primo posto, tanti sono stati i tifosi presenti al PalaSabetta, esultanti e inneggianti alla capolista che continua ad andarsene.

