Delfina Volley School-Vasto volley al PalaSabetta

TERMOLI. Dopo lo stop successivo alla quinta giornata, le giovanissime atlete termolesi impegnate nel campionato interregionale di Serie D torneranno al PalaSabetta alle ore 17 dove ospiteranno la Vasto Volley allenata da Mario Arizza.

Un match testa-coda, come si evince dalla classifica; la Delfina proverà in tutti i modi a contrastare la forza delle vastesi che giungeranno a Termoli per confermare il primato in classifica.

Nel week-end scorso oltre a disputarsi le gare dei campionati di Prima Divisione Maschile e Femminile, alle quali la Delfina Volley partecipa, si è svolta presso l'Auditorium "Giovannitti" a Campobasso la prima edizione della Festa del Volley Molisano, un momento per omaggiare le società, gli atleti, arbitri e dirigenti che si sono distinti nel corso della stagione 2022/2023; tra le fila delle società premiate arrivano i riconoscimenti anche per la Delfina quali Campione Regionale Under 13 Femminile e Prima classificata nel Campionato Regionale di Seconda Divisione Femminile.

Questi risultano essere i primi due campionati regionali vinti dalla società termolese presieduta da Mucci Anna, una realtà in continua crescita nata solo nell' Agosto 2019 ma nutre amore e passione verso questo sport