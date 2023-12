Termoli Pallavolo corsara a Montesilvano, vittoria agevole e prosegue la "Festa"

TERMOLI. Non solo il basket arride al mondo sportivo termolese. I ragazzi del coach Mauro Palli hanno sconfitto nettamente a Montesilvano la formazione della Julia Gas Volley, con un perentorio 3-0.

Parziali mai in discussione: 25-12, 25-9 e 25-19 a favore della Termoli Pallavolo, nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C.

È vero che si è trattato di un testacoda, coi padroni di casa ancorati a zero punti, contro i 16 della squadra in trasferta.

Un ritorno in campo degno del riconoscimento avuto domenica scorsa nella festa del volley regionale, per i risultati avuti (e sfiorati, come la promozione nella categoria superiore) nell’annata agonistica 2022-2023.

Tuttavia, la sfida è lanciata per la stagione in corso e l’asticella è sempre più alta.