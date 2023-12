Termoli Pallavolo supera, anche se a fatica, il Lanciano All Stars e resta in vetta

TERMOLI. Tre set molto tirati, due vinti e uno perso, poi l’allungo finale. Tre punti in cascina per i Palli’s boys al PalaSabetta, con l’asd Termoli Pallavolo

Vittoria sofferta ma per questo ancor più bella per la Termoli Pallavolo maschile di serie C. La squadra lancianese a 9 punti in classifica si è battuta allo stremo contro i più quotati avversari, rendendo loro la vita molto difficile infatti se guardiamo i parziali dei primi due set, si vede che il primo è stato vinto dai padroni di casa termolesi con uno scarto di 3 punti, il secondo vinto dagli ospiti 23-25 di soli due punti, addirittura il terzo andato sul 24-24 e poi ai vantaggi risolto dalla squadra di Palli 28-26.

Solo nel quarto periodo probabilmente i ragazzi del Lanciano All Stars, provati sul piano fisico e mentale, dopo lo sforzo profuso per tenere testa alla Palli’s band hanno pagato lo scotto e la vittoria 25-16 è scivolata più veloce dando così i 3 punti alla Termoli Pallavolo. Il sestetto continua a veleggiare solitaria in vetta alla classifica, seppur tallonata a un punto dalla Gada Volley Pescara, che ha vinto facile anche ieri tra le mura amiche. La sfida continua, magari fino al prossimo 28 gennaio 2024 quando i pescaresi arriveranno al PalaSabetta per la resa dei conti, sportiva naturalmente.