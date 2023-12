Termoli Pallavolo chiamata a rispondere al Gada Volley, al PalaSabetta arriva il Montesilvano

TERMOLI. Supporter della Termoli Pallavolo chiamati a rendere infernale il tifo al PalaSabetta, dove arriva la formazione abruzzese della Pallavolo Montesilvano 3.

Prima battuta alle 17, per un match di serie C che servirà al sestetto di Mauro Palli, per rispondere alla vittoria di ieri nell’anticipo della Gada Pescara. Sulla carta contro il Montesilvano l’impegno non sembra proibitivo, ma è proprio questa situazione di apparente facilità che deve comunque far tenere diritte le antenne alla squadra di Mauro Palli, siamo certi che il coach avrà martellato durante tutta la settimana di come dovranno comportarsi al palazzetto questa sera.

I ragazzi come sta succedendo da tempo avranno il conforto di un palazzetto con tanto tifo, perché a Termoli oltre al Basket c’è una bella riscoperta degli sport indoor e una disciplina come la pallavolo merita di avere cornice di pubblico che si possa entusiasmare a ogni battuta, al muro che respinge attacchi degli avversari, servizi efficienti insomma delle giocate che strappino applausi convinti perché questa disciplina con regole molto semplici da comprendere è davvero uno sport bellissimo.