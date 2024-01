Torna alla vittoria anche la Termoli Pallavolo, espugnato il parquet del Montorio volley

TERMOLI. Anche per il volley dei serie C arriva la vittoria contro il Montorio Volley per la Termoli Pallavolo, dopo la battuta d’arresto post natalizia della scorsa settimana.

Il sestetto di coach Mauro Palli torna a vincere sul parquet insidioso e difficile di Montorio al Vomano.

Che non sarebbe stata una passeggiata di salute lo si nota anche dai parziali della partita, il primo vinto di solo 3 lunghezze, il secondo perso di 6 punti, nel terzo si è dovuti ricorrere sul 24 pari ai vantaggi e solo dopo 4 servizi si è portato con non poca fatica l’1-2, se vogliamo il quarto e ultimo set è stato quello meno apprensivo.

Alla luce della sconfitta inopinata di Ortona sette giorni fa, si doveva vincere e basta per scacciare eventuali fantasmi che sarebbero circolati nelle teste dei ragazzi termolesi.

Montorio Volley-Termoli Pallavolo 1-3: (Parziali 22-25, 25-19, 26-28, 19-25).