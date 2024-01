Rimonta sensazionale della Termoli Pallavolo, arriva la finale di Coppa

TERMOLI. Termoli Pallavolo risale dall'orlo del baratro, annullando dei matchpoint e conquistando la finale della Coppa in Abruzzo.

Quella di ieri è stata una partita ricca di emozioni, difficile trovare qualcuno che avrebbe scommesso sulla vittoria dei nostri ragazzi con il punteggio di 22-24, e addirittura sotto di due set. Tuttavia la Palli's Band sono stati gli ultimi ad arrendersi, compiendo una straordinaria rimonta! Un ringraziamento speciale va ai numerosi tifosi che, nonostante l'ora tarda di un mercoledì sera, hanno sostenuto i ragazzi fino all'ultimo punto.

Ora l'appuntamento per la finale gara unica, il prossimo 11 febbraio in casa, contro gli avversari principali anche in campionato di serie C, il Gada Pescara. Tanto per non farsi mancare nulla.

Inoltre, domenica 28 alle ore 18 al PalaSabetta sfida, che potrebbe lanciare a tre punti di distanza i termolesi che se la vedranno proprio con i pescaresi.

Insomma in14 giorni la Termoli Pallavolo può infliggere due dure sconfitte ai suoi principali rivalidi questa stagione agonistica, complimenti al team di Mauro Palli.