PalaSabetta "ombelico" del volley, di scena le finali di Coppa

TERMOLI. Due trofei da alzare nel giro di qualche ora al PalaSabetta. L’impianto di via Ischia diventa oggi l’ombelico del mondo pallavolistico di Abruzzo e Molise.

Alle 16, la Virtus Volley Paglieta sfida l’Enjoy Volley Vasto nella finale di Serie D. A seguire, alle 18, la tensione raggiungerà l’apice con la finale di Serie C tra Termoli Pallavolo e Gada Volley Pescara 3. Entrambe le sfide promettono spettacolo e passione sul campo.

Chi alzerà il trofeo della Coppa Abruzzo?

Non perdere l’occasione di assistere a questo straordinario evento sportivo, che si preannuncia come una celebrazione della pallavolo locale. Porta amici e familiari per vivere insieme l’entusiasmo di una giornata indimenticabile al PalaSabetta. La passione per lo sport si unirà alla competizione accesa, creando un’esperienza coinvolgente per tutti gli spettatori. Un pomeriggio di grande volley ti attende, non mancare!