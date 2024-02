Termoli Pallavolo femminile trionfa nel campionato di prima divisione regionale

TERMOLI. Ottime notizie in casa Termoli Pallavolo, la squadra femminile andando a vincere contro la formazione pari grado di Campobasso si aggiudica matematicamente la vittoria del campionato di prima divisione regionale.

Prima di adesso la squadra che vinceva questa categoria, per guadagnarsi il passaggio in serie D, doveva affrontare uno spareggio con un'altra formazione dell'Abruzzo che avesse vinto lo stesso campionato d'Abruzzo, oggi ci sarebbero importanti novità, sembra che lo spareggio non si terrà più e la squadra che ha vinto il suo campionato, dovrebbe raggiungere la Serie D direttamente.

Oggi, quindi se fra qualche giorno verrà ufficialmente decretato questo nuovo regolamento, la Termoli Pallavolo Femminile la prossima stagione farà la serie D Abruzzo-Molise; complimenti comunque alle ragazze che comunque hanno vinto con una giornata di anticipo il loro campionato.