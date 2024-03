Termoli Pallavolo bello e vincente anche a Lanciano

TERMOLI. Il sestetto della Termoli Pallavolo si conferma bello e vincente, espugnando anche il parquet dei Lanciano All Stars, per 3-1 (23-25, 21-25, 25-19, 20-25).

Vince e convince ancora una volta di più e continua la corsa in testa assieme al Tekno Progetti, la Termoli Pallavolo maschile di Mauro Palli.

Partita abbastanza combattuta come si evince dai parziali dei quattro set disputati, i lancianesi non hanno mai dato impressione di voler cedere le armi, ma alla fine la maggior caratura tecnica dei termolesi ha avuto la meglio sui coriacei frentani.

Continua così la corsa per la vittoria finale, il terzetto di testa non molla, solo il Gada Pescare è l’unica in grado di poter dare fastidio alle due battistrada; in questo momento ormai l’epilogo di questa stagione per quanto riguarda la regular season è dietro l’angolo.