Trasferta a Montesilvano per la Termoli Pallavolo

TERMOLI. Trasferta a Montesilvano per il sestetto di Mauro Palli. Termoli Pallavolo che è chiamata a conservare il primato in classifica sul parquet della scuola media Ignazio Silone, contro la Pallavolo Montesilvano 3.

Gara prevista all’ora di cena, alle 20.30, un match che si preannuncia insidioso, ma che deve essere affrontato con la sicurezza di chi, seppur in coabitazione, è in vetta al torneo in questa regular season.

Non bisogna disperdere l’occasione di tenere a braccetto la Tekno Progetti di Manoppello, chissà, magari anche avvantaggiandosi di qualche passo falso altrui, così è stato possibile issarsi in cima.