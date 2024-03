Tie-break fatale a Montesilvano, ora la Termoli Pallavolo si gioca tutto con l'Ortona

TERMOLI. La trasferta a Montesilvano del sestetto della Termoli Pallavolo ha fruttato solo uno punto, a causa della sconfitta maturata al tie-break.

Che rabbia e che occasione persa dalla Termoli Pallavolo che non ha saputo approfittare della sconfitta contemporanea della sua coinquilina Manoppello e riesce a perdere 3-2 a Montesilvano dove va sotto nei primi due set, ma caparbiamente riusciva a rimontare, andando a vincere il 3^ e 4^ set, andando a giocarsi il tutto per tutto nella frazione decisiva.

Ma la Termoli Pallavolo non deve avere molto feeling con la quinta partita, perché era già successo qualche settimana fa dopo una rimonta clamoroso si bloccarono alla quinta partita.

Ora il Gada Pescara 3 è primo a 39 e la Termoli Pallavolo avendo perso alla quinta partita guadagna solo un punto e segue i pescaresi a 38.

Ora nel prossimo fine settimana ci sarà uno scontro direttissimo tra Tekno Progetti Manoppello e il Gada Pescara 3 a Manoppello, Termoli con quella mina vagante dell’impavida Ortona che già all’andata fu fatale, un bel rebus davvero.

Ora domenica prossima l’Ortona che già ha battuto il Termoli all’andata arriverà a Termoli con l’inserimento di gente che gioca in B2 per cercare di vincere ancora perché loro non sono ancora nelle final four e in casa Palli, grazie a questa inopinata sconfitta si rischia la beffa di uscire dal lotto delle semifinaliste.