"Ogni punto conta", al Palasabetta la Termoli pallavolo sfida l'Ortona

TERMOLI. «È arrivato il momento decisivo! Questo sabato, alle ore 20:30, la Termoli Pallavolo affronterà l’Impavida Ortona nell’ultima partita di campionato al Palasabetta. Con la classifica serrata, ogni punto conta. Attualmente, la classifica vede la Gada Volley Pescara in testa con 39 punti, seguita da noi, la Termoli Pallavolo, con 38 punti. Tekno Progetti è a 37 punti, mentre Montorio Volley e Impavida Ortona sono a 35. Siamo a un solo punto dall’accesso ai playoff, quindi abbiamo bisogno del vostro sostegno più che mai! Venite a tifare per noi e portiamo la Termoli Pallavolo ai playoff!».

Con questo post sulla pagina Facebook, la Termoli pallavolo si dà la giusta carica per affrontare al meglio la partita di questa sera, sabato 23 marzo.

Certo la squadra di Palli deve mordersi le mani per la sconfitta al tie break di sette giorni fa. Se avesse vinto anche alla quinta partita, quella di stasera avrebbe avuto un altro preambolo. Così la situazione è abbastanza rischiosa perché gli avversari hanno ancora chance. Stasera c’è bisogno di un palazzetto che sia l’uomo di riserva in campo. Questi play off non devono sfuggire perché sono strameritati.

Tutti al palazzetto.