L'Ortona si piega al PalaSabetta, Termoli Pallavolo "in carrozza" ai play-off

Termoli Pallavolo accede ai play-off: parla il coach Mauro Palli

TERMOLI. Vittoria doveva arrivare e vittoria è arrivata, peraltro con un netto 3-0, e solo il primo set in sofferenza.

Termoli Pallavolo conquista matematicamente i play-off del campionato di serie C, fornendo una prestazione sfavillante. Riscatto in piena regola, dopo la sconfitta al tie-break di Montesilvano, anche perché quell’incidente di percorso rischiava di vanificare quanto di buono fatto nel torneo sino a lì. Invece, il sestetto di Mauro Palli ha scongiurato lo spauracchio di piombare giù al quinto posto, restando esclusa dalla post-season, spettro che si sarebbe materializzato se l’Ortona avesse vinto al PalaSabetta con 3-0 o 3-1.





Già durante il riscaldamento siamo scesi sul parquet e abbiamo visto i ragazzi concentratissimi, nei loro occhi si notava il giusto atteggiamento nonostante gli ospiti annoverassero pallavolisti che hanno fatto parte della prima squadra, che disputa categorie superiori.

PalaSabetta discretamente gremito anche da parte di rumorosi tifosi ospiti nonostante fosse sabato sera e alle 20.30 primo servizio.





Il set iniziale conferma la difficoltà del match, chiuso solo ai vantaggi 28-26, poi in scioltezza la Termoli Pallavolo si avvia a vincere, con altri parziali in archivio 25-16 e 25-19.

Nel tripudio dei tifosi, play-off agguantati da primi in classifica a 41 punti, assieme ai pescaresi del Gada Pescara 3 che ieri hanno vinto 3-2, ma loro da primi perché Termoli ha patito in campionato una sconfitta in più.

