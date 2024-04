Play-off al via al PalaSabetta: Termoli Pallavolo ospita il Montorio Volley

TERMOLI. Al PalaSabetta, dalle 18, partita di semifinali tra l’asd Termoli Pallavolo e Montorio Volley. Il match sarà arbitrato da Domenico Pietrangelo (1^) e Francesco Sacrini.

Iniziano i play-off del campionato di serie C maschile e la Termoli Pallavolo ci arriva dopo un campionato praticamente sempre in testa, solo nelle ultimissime gare i termolesi avevano mostrato un po’ di stanchezza, svanita di colpo nella gara che contava più di tutte quella in casa con l’Impavida Ortona che ha mostrato il volto migliore della formazione termolese, permettendo di agguantare l’obiettivo che peraltro si era strameritato per tutta la regular season.

Ora i play-off non hanno nulla di certo e sicuro, bisogna giocarli con la determinazione giusta e senza distrazioni di sorta ora ogni partita vale il titolo, per chiudere il cerchio, la città di Termoli merita queste soddisfazioni, così come la tifoseria che ha supportato il sestetto nell’intera stagione agonistica.