Termoli Pallavolo vince sul filo di lana il primo match di play-off

TERMOLI. Vince la prima gara di play-off la Termoli Pallavolo maschile di serie C, ma quanta fatica e quanti rischi corsi dal sestetto di coach Mauro Palli.

Un Montorio davvero coriaceo che non si è mai arreso davanti ai più quotati avversari, del resto basta vedere i parziali di tutti e 5 i set, solo il primo vinto con un margine di 4 punti che denotano che è stato vinto di stretta misura, il secondi per un pelo 25-23 il terzo e quarto li hanno dovuto cedere agli abruzzesi incredibilmente, e dal 2-0 si è andati al tie-break e persino ai vantaggi, riuscendo a raddrizzare la partita sul 17-15.

Non si era preparati a vedere un Montorio così feroce, punto a punto, diciamo, che alla fine la Termoli Pallavolo ha vinto ma non convinto del tutto, anche perché ogni frazione di gioco è stata combattuta, come recitano i parziali di gara: 25-21, 25-23, 23-25, 26-28 e 17-15.

Anche l’altro play-off tra Gada Pescara e Tekno Progetti Manoppello è terminato 3-2 per i padroni di casa, pertanto la classifica dopo i primi match vede Termoli Pallavolo e Gada Pescara a 2 punti, Montorio e Tekno Manoppello 1 punto.

Galleria fotografica