Termoli Pallavolo cerca a Montorio il lasciapassare per la finale play-off

TERMOLI. Seconda gara dei play-off per la Termoli Pallavolo, che alle 17 scende sul parquet del Montorio al Vomano. Lo scorso weekend gli abruzzesi hanno reso la vita molto difficile al sestetto di Mauro Palli, cedendo solo al tie-break.

Ora si gioca per assicurarsi di giocare la finale contro la vincente dell’altra semifinale tra Gada Pescara e Tecno Progetti Manoppello.

Questo pomeriggio non sarà affatto facile avere ragione dei teramani, ma guai a distrarsi non bisogna affatto arrivare a gara 3 bisogna, chiudere i conti per riconquistare sicurezze che proprio contro il Montorio in casa hanno vacillato non poco.

Aspettiamo una gara di carattere stasera per chiudere i conti e approdare in finale.