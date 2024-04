Termoli Pallavolo battuto nettamente a Montorio, ora si decide tutto nella "bella"

TERMOLI. Tre indizi formano una prova, speriamo che quelli del Montorio volley si fermino a due. Dopo la vittoria sfiorata la scorsa settimana, quando solo ai vantaggi nel tie-break del quinto set il sestetto della Termoli Pallavolo è riuscito a battere i teramani, ieri le cose sono andate per il verso peggiore.

Schiacciante vittoria abruzzese ai danni della formazione di coach Mauro Palli, che sono nel primo set hanno dato vera battaglia. Un 3-0 che non ammette repliche (parziali 25-23, 25-18, 25-17).

Per fortuna, la posizione in classifica nella regular season concede una chance di disputare la bella al PalaSabetta, ma occorrerà ritrovare gioco e coesione nei fondamentali, altrimenti la finale play-off di serie C interregionale rimarrebbe una chimera se così non dovesse essere.