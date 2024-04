Gara da dentro o fuori per la Termoli Pallavolo al PalaSabetta, in palio la finale play-off

TERMOLI. Una soffertissima vittoria interna al tie-break e una sconfitta netta in trasferta, per raggiungere la finale dei play-off di serie C, la Termoli Pallavolo dovrà cambiare marcia, oggi contro il Montorio Volley al PalaSabetta.

L’appuntamento è alle 18.

Se il sestetto di Mauro Palli vuole accedere al “ballo finale” dovrà suonare una musica diversa, seguendo uno spartito di coesione e sacrificio, profondendo grinta, testa e molta attenzione sui fondamentali.

Uno spareggio nel vero senso del termine, quello odierno, ma l’esito dipenderà dall'atteggiamento che metteranno in partita Costantino Palli & C. e per aiutare i nostri ragazzi a farlo c'è bisogno anche di un palazzetto gremito e urlante per dare aiuto e la carica giusta per portare a casa questa finalissima che tutto sommato è strameritata, visto quanto fatto in regular season.