Sfuma il sogno della finale, Termoli Pallavolo battuta al PalaSabetta "con polemica"

TERMOLI. Sfuma il sogno di disputare la finale play-off da parte dell’asd Termoli Pallavolo.

Il Montorio Volley nelle tre gare disputate ha ribaltato le posizioni della regular season e ha espugnato il PalaSabetta con un 3-1 che non lascia dubbi sull’esito della gara.

I termolesi che forse hanno pagato dazio per aver condotto un campionato in testa ed ora davanti ad un avversario più tignoso, vinta di un soffio gara 1 al quinto set, sono stati poi capaci di aggiudicarsi gara 2 per 3-0 in casa e ieri sera 3-1 in trasferta.

Un sussulto del sestetto di Mauro Palli sono nel terzo parziale.

Va detto che la formazione adriatica ha non poche attenuanti, alcuni giocatori sono stati vittime di problemi di gastroenterite che hanno precluso loro di allenarsi come avrebbero fatto in caso di normalità.

Tra errori di gioco e alcune valutazioni rivedibili, è stata smarrita la via della serie decisiva per il balzo di categoria, in particolare sul 19-22 non è stato fischiato un fallo agli ospiti nel momento topico del quarto set e questa decisione ha mandato su tutte le furie il coach termolese, che è stato espulso, col pubblico presente sugli spalti a rumoreggiare non poco.

Parziali: 15/25 25/27 25/16 19/25

1^ Arbitro: Cocco Alessio, 2^ Arbitro: Tosti Federica.

